Roma, ecco il nuovo acquisto Svilar: domani sbarca a Fiumicino (Di giovedì 30 giugno 2022) Roma - Mile Svilar è pronto a cominciare la sua nuova avventura alla Roma. Il portiere ormai ex Benfica domani mattina alle 9.30 sbarcherà all'aeroporto di Fiumicino : il ventiduenne ha già sostenuto ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 30 giugno 2022)- Mileè pronto a cominciare la sua nuova avventura alla. Il portiere ormai ex Benficamattina alle 9.30 sbarcherà all'aeroporto di: il ventiduenne ha già sostenuto ...

Pubblicità

beppe_grillo : Ecco la tecnologia italiana di combustione “senza fiamma” per il trattamento di #rifiuti industriali particolarment… - Giorgiolaporta : 'Quanto ti vergogni di tuo figlio #disabile?'. Ecco il #questionario shock inviato a #Roma. Complimenti a… - gualtierieurope : Basta #monopattini e #ebike ovunque, senza ordine e senza regole. La Giunta di #Roma Capitale ha approvato una deli… - annguadi : RT @LaImaiMessina: Giorno 11. Una giornata di verbi non coniugati, Come... camminare di notte per Roma. Annusarla gonfia di immondizia, ch… - alesco75 : RT @labaro1900: Per @CorSport la notizia non è #Cancellieri alla #Lazio ma: Cancellieri-Lazio, assist alla Roma: ecco quanto incasseranno a… -