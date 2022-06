Roberto Speranza accerchiato dai suoi vice: retroscena, la guerra al ministero (Di giovedì 30 giugno 2022) Il Covid «è una sfida aperta» e «dovremo prepararci per campagna di vaccinazione in autunno che deve vederci ancora protagonisti, chiaramente con vaccini adattati alla nuova variante». Non adopera certo giri di parole il ministro della Salute, Roberto Speranza, che intervenendo al 25/mo Congresso nazionale dell'Anaao Assomed in corso a Napoli, mette le mani avanti da quanti lo mettono nel mirino per la sua rigidità: «Mi viene detto che sono un ministro molto duro, molto rigoroso, il ministro che è stato sempre molto fermo anche in scelte non sempre semplici da fare, ma fatte sempre in piena coscienza e piena convinzione in dialogo costante con la nostra comunità scientifica. I numeri di questi giorni però dimostrano che siamo ancora dentro questa sfida», sempre riferendosi alla lotta al Covid-19, «anche se siamo in un tempo nuovo e abbiamo strumenti ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 30 giugno 2022) Il Covid «è una sfida aperta» e «dovremo prepararci per campagna di vaccinazione in autunno che deve vederci ancora protagonisti, chiaramente con vaccini adattati alla nuova variante». Non adopera certo giri di parole il ministro della Salute,, che intervenendo al 25/mo Congresso nazionale dell'Anaao Assomed in corso a Napoli, mette le mani avanti da quanti lo mettono nel mirino per la sua rigidità: «Mi viene detto che sono un ministro molto duro, molto rigoroso, il ministro che è stato sempre molto fermo anche in scelte non sempre semplici da fare, ma fatte sempre in piena coscienza e piena convinzione in dialogo costante con la nostra comunità scientifica. I numeri di questi giorni però dimostrano che siamo ancora dentro questa sfida», sempre riferendosi alla lotta al Covid-19, «anche se siamo in un tempo nuovo e abbiamo strumenti ...

