Roberta Morise, l’imbarazzante retroscena su Carlo Conti: i motivi della rottura (Di giovedì 30 giugno 2022) Roberta Morise è incontenibile tanto da rivelare al mondo il vero motivo per cui lei e Carlo Conto si sono detti addio, diverso tempo fa. Un nome ‘di punta’ ultimamente, l’ex professoressa dell’Eredità Roberta Morise, attualmente, conduce Camper, insieme a Tinto, su Rai 1. Un programma leggero che racconta di costume e tanto buon cibo. Naturalmente, prima di approdare nella fascia oraria prediletta da Antonella Clerici, il pubblico l’ha appena vista come concorrente de L’Isola dei Famosi. Roberta Morise e Carlo Conti – AltranotiziaUna carriera in forte ripresa anche se maggiormente ciò che ha destato più curiosità tra il pubblico è sempre stata la sua vita privata e, in particolar modo, la love – story con il ... Leggi su altranotizia (Di giovedì 30 giugno 2022)è incontenibile tanto da rivelare al mondo il vero motivo per cui lei eConto si sono detti addio, diverso tempo fa. Un nome ‘di punta’ ultimamente, l’ex professoressa dell’Eredità, attualmente, conduce Camper, insieme a Tinto, su Rai 1. Un programma leggero che racconta di costume e tanto buon cibo. Naturalmente, prima di approdare nella fascia oraria prediletta da Antonella Clerici, il pubblico l’ha appena vista come concorrente de L’Isola dei Famosi.– AltranotiziaUna carriera in forte ripresa anche se maggiormente ciò che ha destato più curiosità tra il pubblico è sempre stata la sua vita privata e, in particolar modo, la love – story con il ...

Pubblicità

ParliamoDiNews : Chi è Roberta Morise? Biografia, Età, Ex Carlo Conti, Fidanzato e Conduttrice Camper | Chiecosa #GrandeFratelloVIP… - ParliamoDiNews : Chi è Roberta Morise? Biografia, Età, Ex Carlo Conti, Fidanzato e Conduttrice Camper | Chiecosa #GrandeFratelloVIP… - GIORGINODJ : Roberta morise&tinto non li conoscevo... guardando la loro trasmissione #CamperRai1 devo dire che sono molto piacev… - GIORGINODJ : Roberta morise&tinto non li conoscevo... guardando la loro trasmissione #camper devo dire che sono molto piacevoli… - pvrriIIa : RT @AndreaGalastro: qui per ricordarvi che questa è la stessa #isola di marco melandri, di roberta morise e dei rodriguez, che a me sembran… -