Pubblicità

TeatroArbostell : RT @TeatroArbostell: Riparte il Teatro Arbostella Gino Esposito: pronta la XV stagione teatrale. Lunedi 4 luglio la presentazione https://… - TeatroArbostell : Riparte il Teatro Arbostella Gino Esposito: pronta la XV stagione teatrale. Lunedi 4 luglio la presentazione - oglioponews : Teatro comunale, ecco la stagione: si riparte, come sempre, dalla qualità GUARDA IL SERVIZIO TG DI CREMONA 1 - oglioponews : Teatro comunale, ecco la stagione: si riparte, come sempre, dalla qualità - Marche_Notizie : “Ambarabà”, riparte la programmazione estiva del Teatro Giovani Teatro Pirata -

anteprima24.it

... dopo due anni di arresto forzato a causa della pandemia,con uno spettacolo ambizioso e ... ha scelto il prestigiosoComunale Costantino Parravano di via Mazzini a Caserta come palco di ......di Milano /d'Europa Cinque anni dopo la versione teatrale realizzata a Milano al... Da lì Massini, stavolta in prima persona, mettendo il suo estro di narratore al servizio di un ... Riparte il Teatro Arbostella, il 4 luglio la presentazione della stagione Arianna Errigo è già pronta per ripartire: è stata convocata nell'Italia per i Campionati del Mondo al Cairo dal 15 al 23 luglio.Sarà presentata alla stampa, alle ore 10 di lunedi 4 luglio 2022 la XV stagione del “Teatro Arbostella Gino Esposito” di Salerno. Dopo due anni di stop prima a causa della pandemia e poi per i lavor ...