Rinnovo Maldini, offerta nella notte di Cardinale: Paolo verso il sì (Di giovedì 30 giugno 2022) Il Rinnovo di Paolo Maldini con il Milan non è ancora arrivato. nella notte arriva la svolta: Gerry Cardinale ha proposto un nuovo contratto Leggi su pianetamilan (Di giovedì 30 giugno 2022) Ildicon il Milan non è ancora arrivato.arriva la svolta: Gerryha proposto un nuovo contratto

Pubblicità

calciomercatoit : ???? Ilario Di Giovambattista avvisa i tifosi del #Milan: 'Ci arrivano dei messaggi che sono delle sensazioni che di… - Gazzetta_it : Maldini non ha ancora firmato: ecco cosa sta succedendo #Milan - Corriere : Milan, Maldini: rinnovo all’ultimo respiro. Le trattative in diretta - luca211183 : @theMilanZone_ @UOLEsporte Non sanno più che nomi inventare. Nn si riesce a rinnovo a Maldini e Massara pensa se pr… - FBrambilla14 : RT @capuanogio: La trattativa per il rinnovo di #Maldini e #Massara con il #Milan è sfinente e alla fine si lascerà dietro quasi solo danni… -