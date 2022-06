Riley Keough: "Ecco perché Dakota Johnson è da sempre la mia migliore amica" (Di giovedì 30 giugno 2022) Riley Keough, la nipote di Elvis, ha recentemente rivelato il motivo per cui Dakota Johnson 'è la sua migliore amica' e solo i figli delle star potranno comprenderla appieno. Dakota Johnson capisce perfettamente perché la nipote di Elvis Presley, Riley Keough, è diventata la sua migliore amica quando le due erano adolescenti: è un segnale molto chiaro che nasce dal nepotismo che fa ancora parte di Hollywood per quanto concerne la carriera delle persone che sono nate e cresciute sotto i riflettori. Le due star si sono incontrate a Los Angeles quando erano ancora due adolescenti e pochi giorni dopo la Keough ha definito la Johnson come ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 30 giugno 2022), la nipote di Elvis, ha recentemente rivelato il motivo per cui'è la sua' e solo i figli delle star potranno comprenderla appieno.capisce perfettamentela nipote di Elvis Presley,, è diventata la suaquando le due erano adolescenti: è un segnale molto chiaro che nasce dal nepotismo che fa ancora parte di Hollywood per quanto concerne la carriera delle persone che sono nate e cresciute sotto i riflettori. Le due star si sono incontrate a Los Angeles quando erano ancora due adolescenti e pochi giorni dopo laha definito lacome ...

