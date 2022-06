Rifugiati detenuti illegalmente in Lituania. Rapporto di Amnesty su abusi e torture. “L’Europa accondiscendente è complice” (Di giovedì 30 giugno 2022) Amnesty International punta il dito contro L’Europa per la sua inerzia verso la detenzione illegale di migliaia di persone nei centri militarizzati della Lituania, uno degli ultimi paesi a entrare nell’Unione che non smette di riservare trattamenti e condizioni inumane a migranti e Rifugiati. In un nuovo Rapporto pubblicato oggi sulla loro condizione nello stato baltico l’Ong descrive come siano trattenuti per mesi e mesi in centri squallidi del tutto simili a prigioni, come venga negato loro l’accesso a un’equa procedura d’asilo e siano sottoposti a ulteriori violazioni dei diritti umani nella speranza che tornino “volontariamente” nei luoghi dai quali sono fuggiti. Un trattamento che “contrasta profondamente con l’accoglienza riservata dall’Unione europea alle persone in fuga dalla guerra in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 30 giugno 2022)International punta il dito controper la sua inerzia verso la detenzione illegale di migliaia di persone nei centri militarizzati della, uno degli ultimi paesi a entrare nell’Unione che non smette di riservare trattamenti e condizioni inumane a migranti e. In un nuovopubblicato oggi sulla loro condizione nello stato baltico l’Ong descrive come siano trattenuti per mesi e mesi in centri squallidi del tutto simili a prigioni, come venga negato loro l’accesso a un’equa procedura d’asilo e siano sottoposti a ulteriori violazioni dei diritti umani nella speranza che tornino “volontariamente” nei luoghi dai quali sono fuggiti. Un trattamento che “contrasta profondamente con l’accoglienza riservata dall’Unione europea alle persone in fuga dalla guerra in ...

danilodebiasio : RT @emanuele82: LITUANIA: rifugiati e migranti sono tenuti in condizioni pessime ed esposti a terribili abusi, mentre molti di coloro che c… - emanuele82 : LITUANIA: rifugiati e migranti sono tenuti in condizioni pessime ed esposti a terribili abusi, mentre molti di colo… - AmnestyTorreP : RT @AmnestyVercelli: LITUANIA: rifugiati e migranti sono tenuti in condizioni pessime ed esposti a terribili abusi, mentre molti di coloro… - amnesty117 : RT @AmnestyPiemonte: LITUANIA: rifugiati e migranti sono tenuti in condizioni pessime ed esposti a terribili abusi, mentre molti di coloro… - gianu62_ : RT @AmnestyPiemonte: LITUANIA: rifugiati e migranti sono tenuti in condizioni pessime ed esposti a terribili abusi, mentre molti di coloro… -