Riciclo imballaggi in acciaio, al via tour di Ricrea (Di giovedì 30 giugno 2022) Roma, 30 giu. (Adnkronos) - Far conoscere agli italiani le qualità e i valori degli imballaggi in acciaio e insegnare l'importanza del loro corretto conferimento lungo le spiagge e nei porti delle principali località balneari: è questo il focus della campagna itinerante estiva 'Cuore Mediterraneo' promossa da Ricrea, il Consorzio Nazionale per il Riciclo e il Recupero degli imballaggi in acciaio. “Promuovere l'importanza di un corretto conferimento degli imballaggi in acciaio è una missione che non perdiamo mai di vista, nemmeno in estate. Da materia prima a imballaggio, a rifiuto differenziato, raccolto e avviato al Riciclo per nascere a nuova vita, all'infinito, l'acciaio è protagonista di una reale ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 30 giugno 2022) Roma, 30 giu. (Adnkronos) - Far conoscere agli italiani le qualità e i valori degliine insegnare l'importanza del loro corretto conferimento lungo le spiagge e nei porti delle principali località balneari: è questo il focus della campagna itinerante estiva 'Cuore Mediterraneo' promossa da, il Consorzio Nazionale per ile il Recupero degliin. “Promuovere l'importanza di un corretto conferimento degliinè una missione che non perdiamo mai di vista, nemmeno in estate. Da materia prima ao, a rifiuto differenziato, raccolto e avviato alper nascere a nuova vita, all'infinito, l'è protagonista di una reale ...

Pubblicità

salutegreen24 : (Adnkronos) - Far conoscere agli italiani le qualità e i valori degli imballaggi in acciaio e insegnare l’importanz… - Gaebaldi : Riciclo imballaggi in acciaio, al via tour di Ricrea - lifestyleblogit : Riciclo imballaggi in acciaio, al via tour di Ricrea - - LocalPage3 : Riciclo imballaggi in acciaio, al via tour di Ricrea - egazette1 : #Iren-#Relife: 120 milioni di sacchi per la #differenziata. Una sinergia tutta italiana dal valore di circa 9 milio… -