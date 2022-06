Richarlison vicino al Tottenham: affare da oltre 60 milioni (Di giovedì 30 giugno 2022) Il Tottenham di Antonio Conte è ad un passo dal colpo Richarlison. A Breve ci saranno le visite mediche e sucessivamente la firma sul contatto che legherà il brasiliano agli Spurs. La squadra Antonio Conte, che ha raggiunto la qualificazione in Champions League, si sta rinforzando in ogni reparto. Infatti sono già arrivati Forster, Bissouma e Perisic. Inoltre sebra vicino anche l’approdo di Llenglet in prestito dal Barcellona. Richarlison al Tottenham per 60 milioni più bonus Il Tottenham si assicurerà Richarlison per una cifra di circa 60 milioni di euro, ai quali ne andranno aggiunti circa 12 di bonus. L’attaccante brasiliano si legherà alla sua nuova squadra sottoscrivendo un contratto quinquennale con scadenza ... Leggi su 11contro11 (Di giovedì 30 giugno 2022) Ildi Antonio Conte è ad un passo dal colpo. A Breve ci saranno le visite mediche e sucessivamente la firma sul contatto che legherà il brasiliano agli Spurs. La squadra Antonio Conte, che ha raggiunto la qualificazione in Champions League, si sta rinforzando in ogni reparto. Infatti sono già arrivati Forster, Bissouma e Perisic. Insebraanche l’approdo di Llenglet in prestito dal Barcellona.alper 60più bonus Ilsi assicureràper una cifra di circa 60di euro, ai quali ne andranno aggiunti circa 12 di bonus. L’attaccante brasiliano si legherà alla sua nuova squadra sottoscrivendo un contratto quinquennale con scadenza ...

