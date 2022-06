Richarlison pronto per il Tottenham medico e anche l’accordo con Clément Lenglet si chiude (Di giovedì 30 giugno 2022) 2022-06-30 10:53:06 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: Di Jamie Brown Pubblicato: 30 giugno 2022 9:53Ultimo aggiornamento: 30 giugno 2022 9:53 Al Tottenham Hotspur continua la rivoluzione di Antonio Conte con il club che si avvicina a due nuovi acquisti. Gli Spurs hanno già inserito tre volti nuovi: Ivan Periši?, Yves Bissouma e Fraser Forester. Il club del nord di Londra è ora vicino a concludere altri due acquisti in Richarlison e Clément Lenglet. Richarlison medico oggi Richarlison si sottoporrà alle visite mediche del Tottenham oggi, secondo David Ornstein. Gli Spurs hanno concordato un accordo del valore di £ 50 milioni più £ 10 milioni in componenti aggiuntivi con ... Leggi su justcalcio (Di giovedì 30 giugno 2022) 2022-06-30 10:53:06 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: Di Jamie Brown Pubblicato: 30 giugno 2022 9:53Ultimo aggiornamento: 30 giugno 2022 9:53 AlHotspur continua la rivoluzione di Antonio Conte con il club che si avvicina a due nuovi acquisti. Gli Spurs hanno già inserito tre volti nuovi: Ivan Periši?, Yves Bissouma e Fraser Forester. Il club del nord di Londra è ora vicino a concludere altri due acquisti inoggisi sottoporrà alle visite mediche deloggi, secondo David Ornstein. Gli Spurs hanno concordato un accordo del valore di £ 50 milioni più £ 10 milioni in componenti aggiuntivi con ...

Pubblicità

transfersnews00 : RT @transfersnews00: ???? BREAKING: #Tottenham want to sign #EvertonFC forward #Richarlison. The #Spurs are ready to offer 50M. ???? Il #Totten… - Mattia20988037 : RT @FilisettiNicola: Calciomercato Totthenam: ???? In arrivo il vice #Kane, dopo la pessima stagione dell’ #everton, il calciatore brasilian… - FilisettiNicola : Calciomercato Totthenam: ???? In arrivo il vice #Kane, dopo la pessima stagione dell’ #everton, il calciatore brasil… -