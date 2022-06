Repubblica: Casale ha rifiutato il Monza, aspetta il Napoli o la Lazio (Di giovedì 30 giugno 2022) Tra le riveLazioni della passata stagione c’è certamente Nicolò Casale, difensore centrale in forza all’Hellas Verona, oggi ambito da diversi club del nostro campionato. Ebbene, quando sembrava che l’affare col Monza di Berlusconi e Galliani fosse cosa fatta – le visite mediche erano già state prenotate venerdì scorso – Casale ha deciso di far saltare l’affare, col Verona che conseguentemente è stato costretto a rinunciare a 11 milioni. Il motivo? Il pressing della Lazio e del Napoli. Informa l’edizione online di Repubblica: I partenopei nelle ultime ore hanno intensificato i rapporti con il procuratore del ragazzo. L’obiettivo del ds Cristiano Giuntoli è Leo Østigård del Brighton. L’accordo tra il Napoli e la società inglese era stato raggiunto per 5 ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 30 giugno 2022) Tra le riveni della passata stagione c’è certamente Nicolò, difensore centrale in forza all’Hellas Verona, oggi ambito da diversi club del nostro campionato. Ebbene, quando sembrava che l’affare coldi Berlusconi e Galliani fosse cosa fatta – le visite mediche erano già state prenotate venerdì scorso –ha deciso di far saltare l’affare, col Verona che conseguentemente è stato costretto a rinunciare a 11 milioni. Il motivo? Il pressing dellae del. Informa l’edizione online di: I partenopei nelle ultime ore hanno intensificato i rapporti con il procuratore del ragazzo. L’obiettivo del ds Cristiano Giuntoli è Leo Østigård del Brighton. L’accordo tra ile la società inglese era stato raggiunto per 5 ...

Pubblicità

MarekNapoli : RT @napolimagazine: REPUBBLICA - Napoli, nuovi contatti per Casale, Ostigard vuole solo gli azzurri - napolista : Repubblica: #Casale ha rifiutato il #Monza, aspetta il #Napoli o la #Lazio #Giuntoli nelle ultime ore ha intensifi… - sscalcionapoli1 : Repubblica – Casale rifiuta il Monza per Napoli o Lazio: Giuntoli intensifica i contatti, Ostigard sullo sfondo… - susydigennaro : RT @napolimagazine: REPUBBLICA - Napoli, nuovi contatti per Casale, Ostigard vuole solo gli azzurri - petrazzuolo : RT @napolimagazine: REPUBBLICA - Napoli, nuovi contatti per Casale, Ostigard vuole solo gli azzurri -