Renzi contro i pm fiorentini: non sono stati distrutti gli atti che mi riguardano come ordinato dalla Cassazione (Di giovedì 30 giugno 2022) Matteo Renzi in un esposto al procuratore di Genova mette ancora sotto accusa l’operato del pm fiorentino Luca Turco. Ne dà notizia l’ufficio stampa del senatore di Italia Viva. Il procuratore Turco – scrive Renzi nell’esposto – “avrebbe inviato al Copasir materiale di indagine del procedimento sulla Fondazione Open” nel quale vi sarebbero anche documenti che riguardano lo stesso Renzi. Materiali di cui la Corte di Cassazione aveva già deciso la distruzione. “Ove questa informazione risultasse corretta – sottolinea Renzi nell’esposto – infatti, saremmo davanti ad un fatto gravissimo. L’invio ai membri del Copasir arreca un danno ingiusto al sottoscritto perché – in violazione di un preciso ordine della Suprema Corte – veniva fatto circolare materiale illegittimamente ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 30 giugno 2022) Matteoin un esposto al procuratore di Genova mette ancora sotto accusa l’operato del pm fiorentino Luca Turco. Ne dà notizia l’ufficio stampa del senatore di Italia Viva. Il procuratore Turco – scrivenell’esposto – “avrebbe inviato al Copasir materiale di indagine del procedimento sulla Fondazione Open” nel quale vi sarebbero anche documenti chelo stesso. Materiali di cui la Corte diaveva già deciso la distruzione. “Ove questa informazione risultasse corretta – sottolineanell’esposto – inf, saremmo davanti ad un fatto gravissimo. L’invio ai membri del Copasir arreca un danno ingiusto al sottoscritto perché – in violazione di un preciso ordine della Suprema Corte – veniva fatto circolare materiale illegittimamente ...

