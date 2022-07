Renault Austral - Al via le prenotazioni (Di giovedì 30 giugno 2022) La Renault ha aperto i preordini della Austral. La Suv, che sostituisce la Kadjar nei listini e adotta la più recente piattaforma Cmf-Cd, sarà inizialmente disponibile in Italia, Francia, Spagna, Olanda e Germania. Sono già 34.000 i clienti che nei mesi scorsi hanno manifestato il loro interesse per l'auto: gli ordini saranno perfezionati alla fine dell'estate e, per il momento, i prezzi di listino non sono stati ancora comunicati. Cinque allestimenti e quattro motori benzina ibridi. La gamma italiana sarà composta dagli allestimenti Equilibre, Techno, Techno esprit Alpine, Iconic ed Iconic esprit Alpine combinati con quattro motorizzazioni benzina elettrificate: il 1.2 mild hybrid 48V da 130 CV con cambio manuale (con consumi dichiarati compresi tra i 5,2 e i 5,7 l/100 km ed emissioni di CO2 di 118-128 g/km), il 1.3 mild hybrid 12V da 160 CV abbinato ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 30 giugno 2022) Laha aperto i preordini della. La Suv, che sostituisce la Kadjar nei listini e adotta la più recente piattaforma Cmf-Cd, sarà inizialmente disponibile in Italia, Francia, Spagna, Olanda e Germania. Sono già 34.000 i clienti che nei mesi scorsi hanno manifestato il loro interesse per l'auto: gli ordini saranno perfezionati alla fine dell'estate e, per il momento, i prezzi di listino non sono stati ancora comunicati. Cinque allestimenti e quattro motori benzina ibridi. La gamma italiana sarà composta dagli allestimenti Equilibre, Techno, Techno esprit Alpine, Iconic ed Iconic esprit Alpine combinati con quattro motorizzazioni benzina elettrificate: il 1.2 mild hybrid 48V da 130 CV con cambio manuale (con consumi dichiarati compresi tra i 5,2 e i 5,7 l/100 km ed emissioni di CO2 di 118-128 g/km), il 1.3 mild hybrid 12V da 160 CV abbinato ...

