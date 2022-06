Renato Zero: «Amo i napoletani perché hanno firmato un patto con la vita: non sono gelatinosi, statici» (Di giovedì 30 giugno 2022) Sul Corriere della Sera un’intervista a Renato Zero. Ha 72 anni e 55 di carriera alle spalle e a settembre ha in programma sei concerti al Circo Massimo, di cui cinque già in sold out. In 72 anni ne avrà viste parecchie. «Alla fine dei Sessanta ho anche aperto il concerto di Jimi Hendrix al Brancaccio. Ballavo insieme ad altri sette. Abbiamo allargato le braccia verso il fondo della scena ed è entrato questo riccioluto che mordeva le corde della chitarra senza prendere la scossa, non capivo come fosse possibile». I sold out di oggi, dice, sono diversi da quelli di un tempo. «Fa un po’ meno effetto. Quando il sold out arriva gradualmente ti porta a credere che sia il frutto di tutto il tuo lavoro. Adesso la biglietteria si esaurisce perché la gente ha bisogno di incontrarsi, andare fuori. Il merito non è più solo ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 30 giugno 2022) Sul Corriere della Sera un’intervista a. Ha 72 anni e 55 di carriera alle spalle e a settembre ha in programma sei concerti al Circo Massimo, di cui cinque già in sold out. In 72 anni ne avrà viste parecchie. «Alla fine dei Sessanta ho anche aperto il concerto di Jimi Hendrix al Brancaccio. Ballavo insieme ad altri sette. Abbiamo allargato le braccia verso il fondo della scena ed è entrato questo riccioluto che mordeva le corde della chitarra senza prendere la scossa, non capivo come fosse possibile». I sold out di oggi, dice,diversi da quelli di un tempo. «Fa un po’ meno effetto. Quando il sold out arriva gradualmente ti porta a credere che sia il frutto di tutto il tuo lavoro. Adesso la biglietteria si esauriscela gente ha bisogno di incontrarsi, andare fuori. Il merito non è più solo ...

