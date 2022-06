Regolamento Giochi del Mediterraneo 2022 calcio: chi accede in semifinale (Di giovedì 30 giugno 2022) Il Regolamento dei Giochi del Mediterraneo 2022 di calcio: ecco chi accede in semifinale e quel che serve sapere. Sono otto le squadre partecipanti al torneo, divise in due gironi da quattro. Le prime due di ciascun girone di incrociano per le semifinali, la prima affronta la seconda di un altro girone e viceversa. E dunque le vincitrici delle semifinali giocheranno la finale, le perdenti la finale per il terzo posto. In caso di parità di punti si guarderanno gli scontri diretti per capire chi è davanti e chi dietro. L’Italia è al via e cercherà di trionfare. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 30 giugno 2022) Ildeideldi: ecco chiine quel che serve sapere. Sono otto le squadre partecipanti al torneo, divise in due gironi da quattro. Le prime due di ciascun girone di incrociano per le semifinali, la prima affronta la seconda di un altro girone e viceversa. E dunque le vincitrici delle semifinali giocheranno la finale, le perdenti la finale per il terzo posto. In caso di parità di punti si guarderanno gli scontri diretti per capire chi è davanti e chi dietro. L’Italia è al via e cercherà di trionfare. SportFace.

