Regime Forfettario: obbligo E-fattura dal 1° luglio 2022. Cosa cambia (Di giovedì 30 giugno 2022) Arriva l’allargamento dei soggetti a cui si applica l’obbligo di fattura elettronica: dal 1° luglio 2022 l’e-fattura è infatti obbligatoria anche per le partite iva nel Regime Forfettario. È questa una delle novità approvate con il Decreto PNRR approvato dal Consiglio dei ministri e la cui legge di conversione è stata approvata definitivamente il 29 giugno 2022. Dopo le proroghe concesse ai soggetti forfettari (>> Leggi qui “fattura elettronica: obbligo anche per i forfettari” <<) è arrivata quindi la data certa di introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica. Vediamo in dettaglio per chi entrano in vigore le novità e Cosa cambia ... Leggi su leggioggi (Di giovedì 30 giugno 2022) Arriva l’allargamento dei soggetti a cui si applica l’dielettronica: dal 1°l’e-è infatti obbligatoria anche per le partite iva nel. È questa una delle novità approvate con il Decreto PNRR approvato dal Consiglio dei ministri e la cui legge di conversione è stata approvata definitivamente il 29 giugno. Dopo le proroghe concesse ai soggetti forfettari (>> Leggi qui “elettronica:anche per i forfettari” <<) è arrivata quindi la data certa di introduzione dell’dizione elettronica. Vediamo in dettaglio per chi entrano in vigore le novità e...

