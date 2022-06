Radio Marte | “Il Napoli sul nuovo Samuel Gioca nel Lens | fissato il prezzo”

Leggi su napolipiu

(Di giovedì 30 giugno 2022) Unnome spunta nel calciomercato del. Secondo quanto riferito dalla redazione di “” nel corso della puntata odierna della trasmissione “Si gonfia la rete – voce di popolo”, i partenopei si sarebbero fiondati su Facundo Medina, difensore argentino in forza ai francesi del. Classe 1999, in passato nel giro della Nazionale, il centrale sudamericano è reduce da una buona stagione nell’ultimo campionato di Ligue 1, concluso con trentuno presenze ed un gol. Paragonato in carriera all’ex Inter Walter, la società francese lo valuta tra i quindici e i diciassette milioni di euro. Secondo la redazionefonica, ilsarebbe interessato ad acquisirne le prestazioni qualora dovesse partire Kalidou Koulibaly, che piace ...