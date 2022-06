R e m Beauty | il celebre brand lanciato da Ariana Grande nel 2021      

(Di giovedì 30 giugno 2022) Successivamente alla presentazione delle sue fragranze (tra cui il virale God Is A Women), la rinomata cantante e superstar statunitenseGrande inaugura a settembre del 2021 il suo nuovissimodedicato al make-up e alla cura della persona denominato “R.E.M.”. Si tratta di una linea cosmetica che si colloca in una fascia “medium cost”, pensata e dedicata a ogni persona amante del make-up. R.e.m.firmatoGrande, le caratteristiche e i prodotti di uninclusivo R.E.M., i prodotti pubblicati daGrande su TwitterI prodotti possono essere acquistati e spediti anche in Italia (spedizione gratuita per ordini superiori a 97 euro) direttamente dal sito. Al suo interno, viene ...

Pubblicità

Cosmopolitan

Instagram Leggi anche › Natalie Portman, illook con chignon spettinato e blush rosa ... Per un tocco femminile, ilhair stylist ha aggiunto un nastro legato a fiocco. Easy e ...... tantissimi servizi dedicati alle tendenze moda e. E ancora, news e interviste ai personaggi ... La ventiseienne attrice francese è diventatacon Emily in Paris , di cui sono attese la ... Iniziative beauty per la comunità LGBTQIA+ nel Pride Month 2022 Dopo Kylie Jenner, anche Ariana Grande lancia il suo brand make-up chiamato R.E.M. Beauty, spopolando tra tutti i creativi e sognatori.Durante l'ultima sfilata Autunno Inverno 2022-2023 di Marc Jacobs a New York, le due sorelle - oltre che regine delle passerelle worldwide - Gigi e Bella Hadid hanno sfoggiato un look inedito. Ad espr ...