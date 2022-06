Quel maledetto debito americano (Di giovedì 30 giugno 2022) L’istruzione superiore negli Stati Uniti ha costi proibitivi, e 44 milioni di americani hanno dovuto chiedere prestiti per poter studiare. Ma oggi molti di loro hanno difficoltà a ripagarli, mentre altri vivono da morosi. Tra le promesse vane di Joe Biden e le richieste inattuabili della sinistra, si concedono sospensioni. Inutili. Nei suoi occhi era riflesso il Sogno americano, finché non lo ha visto svanire a soli 29 anni. Susan, che si è iscritta alla Stetson University’s College of Law per diventare avvocato difensore, è finita in una trappola più grande di lei: l’incapacità di ripagare il debito contratto col governo federale per laurearsi. Perché le Università americane sono care, alcune carissime, e se ambisci a un futuro di benessere devi sganciare soldi che non tutti hanno. Dunque, ecco i prestiti, che pendono come una spada di Damocle per ... Leggi su panorama (Di giovedì 30 giugno 2022) L’istruzione superiore negli Stati Uniti ha costi proibitivi, e 44 milioni di americani hanno dovuto chiedere prestiti per poter studiare. Ma oggi molti di loro hanno difficoltà a ripagarli, mentre altri vivono da morosi. Tra le promesse vane di Joe Biden e le richieste inattuabili della sinistra, si concedono sospensioni. Inutili. Nei suoi occhi era riflesso il Sogno, finché non lo ha visto svanire a soli 29 anni. Susan, che si è iscritta alla Stetson University’s College of Law per diventare avvocato difensore, è finita in una trappola più grande di lei: l’incapacità di ripagare ilcontratto col governo federale per laurearsi. Perché le Università americane sono care, alcune carissime, e se ambisci a un futuro di benessere devi sganciare soldi che non tutti hanno. Dunque, ecco i prestiti, che pendono come una spada di Damocle per ...

