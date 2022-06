Quali spese mediche sono detraibili nel 730? (Di giovedì 30 giugno 2022) Fare il 730 non serve solo a dichiarare i redditi che si sono percepiti nell’anno precedente, ma anche a dimostrare le spese sostenute. Per alcune spese è possibile ricevere un rimborso nel caso in cui venga superata una certa franchigia, questo vale anche nel caso della detrazione delle spese mediche, che devono essere dimostrate tramite opportuna documentazione. Queste spese possono essere generiche, farmaceutiche, chirurgiche o di altro tipo e danno diritto alla detrazione d’imposta del 19% sull’importo che supera i 129,11 euro, il valore della franchigia. Se non si supera questa cifra non è possibile ricevere la detrazione. Quando le spese mediche sono sostanziose e superano il limite di 15.493,71 ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 30 giugno 2022) Fare ilnon serve solo a dichiarare i redditi che sipercepiti nell’anno precedente, ma anche a dimostrare lesostenute. Per alcuneè possibile ricevere un rimborso nel caso in cui venga superata una certa franchigia, questo vale anche nel caso della detrazione delle, che devono essere dimostrate tramite opportuna documentazione. Questeposessere generiche, farmaceutiche, chirurgiche o di altro tipo e danno diritto alla detrazione d’imposta del 19% sull’importo che supera i 129,11 euro, il valore della franchigia. Se non si supera questa cifra non è possibile ricevere la detrazione. Quando lesostanziose e superano il limite di 15.493,71 ...

