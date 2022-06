Quali saranno gli anticipi che apriranno la prossima Serie A (Di giovedì 30 giugno 2022) AGi - Milan-Udinese e Samp-Atalanta sono i due incontri di avvio del campionato di calcio di Serie A in programma sabato 13 agosto alle 18.30. Gli altri due anticipi della prima giornata sono Lecce-Inter e Monza-Torino con inizio alle 20,45. I posticipi della prima sono lunedi' 15 agosto alle 18,30 con Verona-Napoli e alle 20,45 con Juve-Sassuolo. Lo ha comunicato la Lega di Serie A. Negli anticipi e posticipi delle prime cinque giornate di campionato spiccano Torino-Lazio sabato 20 agosto alle 18,30 e Atalanta-Milan alle 20,45 del 21 agosto; Lazio-Inter venerdi 26 agosto alle 20,45, Roma-Juventus sabato 27 agosto alle 18,30, Fiorentina Napoli domenica 28 agosto alle 20,45. La quinta giornata vede tre anticipi di cartello sabato 3 settembre: Fiorentina-Juventus alle ore 15, Milan-Inter alle 18, ... Leggi su agi (Di giovedì 30 giugno 2022) AGi - Milan-Udinese e Samp-Atalanta sono i due incontri di avvio del campionato di calcio diA in programma sabato 13 agosto alle 18.30. Gli altri duedella prima giornata sono Lecce-Inter e Monza-Torino con inizio alle 20,45. I posticipi della prima sono lunedi' 15 agosto alle 18,30 con Verona-Napoli e alle 20,45 con Juve-Sassuolo. Lo ha comunicato la Lega diA. Neglie posticipi delle prime cinque giornate di campionato spiccano Torino-Lazio sabato 20 agosto alle 18,30 e Atalanta-Milan alle 20,45 del 21 agosto; Lazio-Inter venerdi 26 agosto alle 20,45, Roma-Juventus sabato 27 agosto alle 18,30, Fiorentina Napoli domenica 28 agosto alle 20,45. La quinta giornata vede tredi cartello sabato 3 settembre: Fiorentina-Juventus alle ore 15, Milan-Inter alle 18, ...

Pubblicità

infoitsport : Calciomercato Milan, tra ufficialità e obiettivi: quali saranno i nuovi acquisti - CaterinaBlange3 : RT @CaterinaBlange3: @SimonaMalpezzi @EnricoLetta Mi pare fu Letta a dare inizio a operazione Mare Nostrum con tutto ciò che ne conseguì I… - MarySpes : RT @MazzolaiMarco: Non si vaccina in piena pandemia. Cosa si è fatto? Si è vaccinato in piena pandemia con un vaccino sperimentale. Risulta… - MilanSpazio : Calciomercato Milan, tra ufficialità e obiettivi: quali saranno i nuovi acquisti - Lucy_simplyLucy : RT @byoblu: Guarda lo speciale realizzato da Byoblu sulla decisione del Parlamento europeo di permettere solo la produzione e vendita delle… -