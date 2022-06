Puzzle del grano, le mosse (non solo alimentari) di Russia e Turchia (Di giovedì 30 giugno 2022) Non c’è solo un segno di buona volontà per favorire il commercio del grano dietro la decisione russa di ritirare le forze da Snake Island, ma la consapevolezza che su quel trasporto si sta scatenando una nuova corsa alla supremazia mondiale che vale ben più di un’isola. Mosca lo ha compreso ormai da mesi, forse da prima dell’invasione: per questa ragione le 7000 tonnellate di grano che hanno lasciato un porto ucraino portano in dote un più ampio riposizionamento di interessi e alleanze. Quali rotte Dal porto commerciale di Berdyansk, la nave è salpata verso paesi amici, scortare da navi russe del Mar Nero che ne “stanno garantendo la sicurezza”. In più è emerso che il porto uraino sarebbe stato sminato. Inoltre secondo un rappresentante delle autorità filo-mosca, Vladimir Rogov, circa 1,5 milioni di tonnellate di grano ... Leggi su formiche (Di giovedì 30 giugno 2022) Non c’èun segno di buona volontà per favorire il commercio deldietro la decisione russa di ritirare le forze da Snake Island, ma la consapevolezza che su quel trasporto si sta scatenando una nuova corsa alla supremazia mondiale che vale ben più di un’isola. Mosca lo ha compreso ormai da mesi, forse da prima dell’invasione: per questa ragione le 7000 tonnellate diche hanno lasciato un porto ucraino portano in dote un più ampio riposizionamento di interessi e alleanze. Quali rotte Dal porto commerciale di Berdyansk, la nave è salpata verso paesi amici, scortare da navi russe del Mar Nero che ne “stanno garantendo la sicurezza”. In più è emerso che il porto uraino sarebbe stato sminato. Inoltre secondo un rappresentante delle autorità filo-mosca, Vladimir Rogov, circa 1,5 milioni di tonnellate di...

