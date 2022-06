Puyol vuole vincere anche a padel | lo spagnolo sbatte contro il vetro per recuperare una palla

Leggi su sportface

(Di giovedì 30 giugno 2022) Carlessempredopo tanti anni di attività agonistica ad altissimi livelli. L’ex difensore si cimenta nella disciplina che va tanto di moda oggi, il, e durante una partita tra amici è corso attraverso una parete diper cercare diunaandando are. Ma nemmeno questo ferma lo, sorridente in foto nonostante il braccio sanguinante. When Carlesran through a glass wall to try and get a ball back while playingwith a friend. Never question this man’s mentality pic.twitter.com/w8sVE4HMVr — ESPN FC (@ESPNFC) June 30, 2022 SportFace.