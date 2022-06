“Putiniano a me?”, la risposta di Corrado Augias al nuovo elenco sui presunti “disinformatori filo-russi” (Di giovedì 30 giugno 2022) Un report dal titolo “Disinformazione sul conflitto russo-ucraino” è stato presentato, nei giorni scorsi, a Montecitorio. Si tratta di un documento di analisi massmediologica redatto dalla FIDU (Federazione Italiana dei Diritti Umani) e da Open Dialogue. Le due associazioni hanno monitorato i contenuti trasmessi soprattutto in televisione in merito alla guerra iniziata all’alba del 24 febbraio con l’invasione decisa dal Cremlino. Un approfondimento che ha scandagliato anche tra i vari ospiti delle diverse trasmissioni. E tra i nomi inseriti nell’elenco è comparso, un po’ a sorpresa, anche quello di Corrado Augias. Corrado Augias e il suo nome nella lista dei disinformatori filo-russi La lista è piuttosto densa e variopinta. Oltre ai nomi noti (come ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 30 giugno 2022) Un report dal titolo “Disinformazione sul conflitto russo-ucraino” è stato presentato, nei giorni scorsi, a Montecitorio. Si tratta di un documento di analisi massmediologica redatto dalla FIDU (Federazione Italiana dei Diritti Umani) e da Open Dialogue. Le due associazioni hanno monitorato i contenuti trasmessi soprattutto in televisione in merito alla guerra iniziata all’alba del 24 febbraio con l’invasione decisa dal Cremlino. Un approfondimento che ha scandagliato anche tra i vari ospiti delle diverse trasmissioni. E tra i nomi inseriti nell’è comparso, un po’ a sorpresa, anche quello die il suo nome nella lista deiLa lista è piuttosto densa e variopinta. Oltre ai nomi noti (come ...

