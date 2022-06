Putin: risponderemo se truppe Nato in Finlandia-Svezia (Di giovedì 30 giugno 2022) Ore 8.50 - La dura reazione del Cremlino al vertice Nato La Russia risponderà allo stesso modo "se la Nato dispiegherà truppe e infrastrutture in Finlandia e Svezia dopo che si saranno unite all'alleanza militare guidata dagli Stati Uniti". Lo ha affermato il presidente Vladimir Putin. "Svezia e Finlandia vogliono unirsi alla Nato? Che lo facciano", ha ribadito Putin - citato dal Guardian - alla tv di Stato russa sottolineando però come "devono capire che prima non c'era alcuna minaccia, mentre ora se i contingenti militari e le infrastrutture saranno dispiegati dovremo rispondere in modo simile e creare eguali minacce per i territori da cui vengono minacce nei nostri confronti". Leggi su panorama (Di giovedì 30 giugno 2022) Ore 8.50 - La dura reazione del Cremlino al verticeLa Russia risponderà allo stesso modo "se ladispiegheràe infrastrutture indopo che si saranno unite all'alleanza militare guidata dagli Stati Uniti". Lo ha affermato il presidente Vladimir. "vogliono unirsi alla? Che lo facciano", ha ribadito- citato dal Guardian - alla tv di Stato russa sottolineando però come "devono capire che prima non c'era alcuna minaccia, mentre ora se i contingenti militari e le infrastrutture saranno dispiegati dovremo rispondere in modo simile e creare eguali minacce per i territori da cui vengono minacce nei nostri confronti".

