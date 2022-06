Putin: risponderemo se truppe Nato in Finlandia e Svezia (Di giovedì 30 giugno 2022) La Russia risponderà allo stesso modo se la Nato dispiegherà truppe e infrastrutture in Finlandia e Svezia dopo che si saranno unite all'alleanza militare guidata dagli Stati Uniti, ha affermato il ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 30 giugno 2022) La Russia risponderà allo stesso modo se ladispiegheràe infrastrutture indopo che si saranno unite all'alleanza militare guidata dagli Stati Uniti, ha affermato il ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : La Russia risponderà allo stesso modo se la Nato dispiegherà truppe in Finlandia e Svezia dopo che si saranno unite… - angiuoniluigi : RT @Agenzia_Ansa: La Russia risponderà allo stesso modo se la Nato dispiegherà truppe in Finlandia e Svezia dopo che si saranno unite all'a… - callenaranel : RT @Libero_official: #Putin: se la Nato schiererà truppe in Svezia e Finlandia, risponderemo. L’esercito ucraino in difficoltà anche per il… - Libero_official : #Putin: se la Nato schiererà truppe in Svezia e Finlandia, risponderemo. L’esercito ucraino in difficoltà anche per… - BolettiMassimo : RT @Agenzia_Ansa: La Russia risponderà allo stesso modo se la Nato dispiegherà truppe in Finlandia e Svezia dopo che si saranno unite all'a… -