Putin: «Risponderemo se Nato schiererà truppe in Svezia e Finlandia, intanto liberiamo tutto il Donbass» (Di giovedì 30 giugno 2022) Ostenta sicurezza Vladimir Putin: in Ucraina, a oltre 4 mesi dall'aggressione, le perdite restano alte. Poi le sanzioni che minacciano l'economia russa (default tecnico) e infine la Nato... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 30 giugno 2022) Ostenta sicurezza Vladimir: in Ucraina, a oltre 4 mesi dall'aggressione, le perdite restano alte. Poi le sanzioni che minacciano l'economia russa (default tecnico) e infine la...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : La Russia risponderà allo stesso modo se la Nato dispiegherà truppe in Finlandia e Svezia dopo che si saranno unite… - fattoquotidiano : 007 Usa: Mosca può ricorrere all’atomica o ricatti energetici. Putin: “Finlandia e Svezia? Se verranno dispiegate t… - interrisnews : #30giugno: #Putin avverte la #Nato - Marco1999Busa : RT @byoblu: Il presidente russo Vladimir Putin avverte che la Russia risponderà in maniera speculare alla presenza militare e infrastruttur… - Spacettf : RT @byoblu: Il presidente russo Vladimir Putin avverte che la Russia risponderà in maniera speculare alla presenza militare e infrastruttur… -