Putin: l’adesione di Finlandia e Svezia alla Nato non ci preoccupa. L’obiettivo? Liberare il Donbass (Di giovedì 30 giugno 2022) Putin sostiene che l’adesione della Finlandia e della Svezia alla Nato non preoccupa Mosca e delinea quello che, dice, è sempre stato L’obiettivo dell’operazione militare lanciata il 24 febbraio: Liberare il Donbass dove, in questi anni, l’importante comunità filo russa ha subìto una vera e propria strage, e garantire, al contempo, la sicurezza della Russia. Il presidente russo ha comunque avvertito che Mosca si riserva tuttavia di rispondere ad un eventuale “dispiegamento di infrastrutture e contingenti militari dell’Alleanza atlantica” nei due Paesi nordici “seguendo il principio della reciprocità“. Svezia e Finlandia nella Nato, ha ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 30 giugno 2022)sostiene chedellae dellanonMosca e delinea quello che, dice, è sempre statodell’operazione militare lanciata il 24 febbraio:ildove, in questi anni, l’importante comunità filo russa ha subìto una vera e propria strage, e garantire, al contempo, la sicurezza della Russia. Il presidente russo ha comunque avvertito che Mosca si riserva tuttavia di rispondere ad un eventuale “dispiegamento di infrastrutture e contingenti militari dell’Alleanza atlantica” nei due Paesi nordici “seguendo il principio della reciprocità“.nella, ha ...

