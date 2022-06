Putin e i leader del G7 si provocano come bambini | ' Mettiamoci tutti a torso nudo' | ' Sareste disgustosi'

ignaziocorrao : L’avevo detto: la guerra non diventi un pretesto per tornare indietro sugli obiettivi climatici. Detto, fatto. La g… - AnnaP1953 : RT @itsmeback_: Putin sul desiderio dei leader del G7 di spogliarsi per fare una foto come la sua: 'non so come volessero spogliarsi - fino… - Zen69sex : @nelloscavo Putin è responsabile delle atrocità che sta perpetrando in Ukraina! Lui è il male assoluto coccolato e… - Sgiardule : RT @MediasetTgcom24: Putin replica alla battuta dei leader G7:'Loro a torso nudo sarebbero disgustosi, dovrebbero fare più sport' #putin #… - menadelgiudice1 : RT @BelpietroTweet: I governanti riuniti in Baviera fanno i gradassi e sparano battute sul leader russo. Ma la verità è che sulla crisi ene… -

del G7 "hanno spina dorsale, riusciranno certamente nei propri intenti, ma devono lavorare di più su se stessi": Vladimirrimanda al mittente le battute sarcastiche andate in scena al ...La situazione è grave ma non seria, direbbe Ennio Flaiano. Un discutibile scambio di ironia tra idel G7 e Vladimir, sul vestiario e sul modo di presentarsi in un pubblico di quest'ultimo, ha acceso un botta e risposta tra i due schieramenti. Ad iniziare è stato Boris Johnson che, all'...He was speaking at a news conference alongside his Russian counterpart Vladimir Putin in Moscow. Read more at straitstimes.com.The Russian leader reiterated his view that the crisis ... General Amina Mohammed said in a June 20 statement. Still, Putin on Thursday downplayed the Ukraine war as having an impact on the ...