Pucci offende Tommaso Zorzi in maniera volgare e inopportuna, ecco cosa è successo – VIDEO (Di giovedì 30 giugno 2022) Andrea Pucci, durante il suo spettacolo, ha offeso Tommaso Zorzi con una battuta volgare, inopportuna e prettamente anni ‘90. Il conduttore di Tailor Made è venuto a saperlo tramite il racconto di una sua amica. Pucci offende Tommaso Zorzi: la sconcertante battuta Ieri una mia amica è andata allo spettacolo di Andrea Pucci. Lui ha... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di giovedì 30 giugno 2022) Andrea, durante il suo spettacolo, ha offesocon una battutae prettamente anni ‘90. Il conduttore di Tailor Made è venuto a saperlo tramite il racconto di una sua amica.: la sconcertante battuta Ieri una mia amica è andata allo spettacolo di Andrea. Lui ha... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Pubblicità

bernardi94c : RT @blogtivvu: Pucci offende Tommaso Zorzi in maniera volgare e inopportuna, ecco cosa è successo – VIDEO - elisanapoli93 : RT @blogtivvu: Pucci offende Tommaso Zorzi in maniera volgare e inopportuna, ecco cosa è successo – VIDEO - Chiara762 : RT @blogtivvu: Pucci offende Tommaso Zorzi in maniera volgare e inopportuna, ecco cosa è successo – VIDEO - nontisento_ : RT @blogtivvu: Pucci offende Tommaso Zorzi in maniera volgare e inopportuna, ecco cosa è successo – VIDEO - PazziniValeria : RT @blogtivvu: Pucci offende Tommaso Zorzi in maniera volgare e inopportuna, ecco cosa è successo – VIDEO -