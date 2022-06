PSG: trovato l’accordo per liberare Pochettino, in panchina pronto a subentrare Galtier (Di giovedì 30 giugno 2022) Il PSG ha trovato l’accordo con Mauricio Pochettino, per sancire la separazione definitiva tra il tecnico argentino e il club di Parigi. Secondo quanto riportato dall’Equipe la società francese dovrebbe pagare circa 10 milioni all’allenatore, giungendo ad un’intesa scritta firmata dalla due parti in causa. Christophe Galtier, dunque, ora è pronto per iniziare la sua esperienza parigina. Questa mattina infatti il nuovo allenatore del PSG ha già visitato le strutture e l’intero centro sportivo del PSG. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 30 giugno 2022) Il PSG hacon Mauricio, per sancire la separazione definitiva tra il tecnico argentino e il club di Parigi. Secondo quanto riportato dall’Equipe la società francese dovrebbe pagare circa 10 milioni all’allenatore, giungendo ad un’intesa scritta firmata dalla due parti in causa. Christophe, dunque, ora èper iniziare la sua esperienza parigina. Questa mattina infatti il nuovo allenatore del PSG ha già visitato le strutture e l’intero centro sportivo del PSG. SportFace.

