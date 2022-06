PSG-Pochettino, accordo per la risoluzione (Di giovedì 30 giugno 2022) Mauricio Pochettino sta per lasciare il PSG: secondo RMC Sport, è stato raggiunto l'accordo per la risoluzione del contratto, con... Leggi su calciomercato (Di giovedì 30 giugno 2022) Mauriciosta per lasciare il PSG: secondo RMC Sport, è stato raggiunto l'per ladel contratto, con...

Pubblicità

GoalNews : Mauricio Pochettino is demanding significant financial compensation before he departs PSG ?? - sportli26181512 : PSG-Pochettino, accordo per la risoluzione: Mauricio Pochettino sta per lasciare il PSG: secondo RMC Sport, è stato… - MeridianoTV : La solicitud de Mauricio Pochettino para irse del PSG - MeridianoTV : La solicitud de Mauricio Pochettino para irse del PSG - IZROX92I : @PSG_inside @All Annonce pochettino -