Progetto inclusione alunni stranieri “Alfabetizzazione di primo e secondo livello educazione alla mondialità” Scarica PDF

(Di giovedì 30 giugno 2022) Costruire una comunità di classe in cui tutti gli studenti provano e vivono, compiutamente, un senso di appartenenza fattiva e complessa, è la migliore scelta pedagogica e didattica sulla quale la maggior parte degli insegnanti impegna interi periodi dell’anno (nella maggior parte dei casi, le prime settimane dello stesso) per costruire una scuola e una comunità scolastica effettivamente inclusiva a tutti gli effetti. Sappiamo che creare uno spazio sicuro per diversi stili di apprendimento, per molteplici generi, per plurime origini razziali, religiose ed etniche va ben oltre ilmese di ritorno dei nostrinelle nostre classi. Ma come possiamo garantire che l'inclusività sia alposto nella nostra istruzione quotidiana? Utilizziamo la stagione estiva per pensare a come modificare i nostri stili relazionali. Le ...