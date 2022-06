Pubblicità

Agenzia ANSA

Prince Royce torna, domani, al Milano Latin Festival, con il suo "Classic Tour" per celebrare i 10 anni di carriera ricca di grandi successi internazionali che hanno contribuito a rendere launo dei generi latin più amati in tutto il mondo. Prince Royce, pseudonimo di Geoffrey Royce Rojas de Léon, è un cantautore statunitense di origini dominicane. Negli ultimi 12 anni, è ...Prince Royce torna, domani, al Milano Latin Festival, con il suo "Classic Tour" per celebrare i 10 anni di carriera ricca di grandi successi internazionali che hanno contribuito a rendere launo dei generi latin più amati in tutto il mondo. Prince Royce, pseudonimo di Geoffrey Royce Rojas de Léon, è un cantautore statunitense di origini dominicane. Negli ultimi 12 anni, è ... Principe bachata Prince Royce a Milano Latin Festival - Musica Prince Royce torna, domani, al Milano Latin Festival, con il suo "Classic Tour" per celebrare i 10 anni di carriera ricca di grandi successi internazionali che hanno contribuito a rendere la bachata u ...Ha vinto più di 75 premi, è stato nominato più di 150 volte e ha ricevuto nomination ai Grammy. Stiamo parlando, come potrebbe essere altrimenti, di il ...