Pressing M5S per uscire dal Governo, ma Grillo frena ancora. E Draghi sale al Colle (Di giovedì 30 giugno 2022) Pressing M5S per uscire dal Governo. Il giorno dopo il vertice Nato, segnato dal ritorno in fretta e in furia del premier Mario Draghi in Italia, la buriana è tutt’altro che passata. La bufera innescata ieri dalle rivelazioni (smentite solo in serata, a distanza di ore, da Palazzo Chigi) sulle telefonate del presidente del Consiglio al Garante M5S, Beppe Grillo, al quale avrebbe chiesto la testa del leader del Movimento, Giuseppe Conte, non si sgonfia. E se ieri era stato proprio l’ex premier, Conte, a salire al Quirinale, oggi è stata la volta di quello in carica, Draghi. Segno che, un chiarimento, ai massimi livelli istituzionali del Paese, vista la delicatezza del momento e con la maggioranza già messa alla prova dalla scissione di Luigi Di Maio dai 5 Stelle, è quanto mai necessario ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 30 giugno 2022)M5S perdal. Il giorno dopo il vertice Nato, segnato dal ritorno in fretta e in furia del premier Marioin Italia, la buriana è tutt’altro che passata. La bufera innescata ieri dalle rivelazioni (smentite solo in serata, a distanza di ore, da Palazzo Chigi) sulle telefonate del presidente del Consiglio al Garante M5S, Beppe, al quale avrebbe chiesto la testa del leader del Movimento, Giuseppe Conte, non si sgonfia. E se ieri era stato proprio l’ex premier, Conte, a salire al Quirinale, oggi è stata la volta di quello in carica,. Segno che, un chiarimento, ai massimi livelli istituzionali del Paese, vista la delicatezza del momento e con la maggioranza già messa alla prova dalla scissione di Luigi Di Maio dai 5 Stelle, è quanto mai necessario ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Pressing dei parlamentari M5s su Conte, appoggio esterno al governo. Ambienti dei 5 stelle: non sono previsti incon… - kiara86769608 : RT @ultimora_pol: #Italia Cresce il pressing degli iscritti e dei deputati e senatori M5s su Giuseppe Conte per uscire dal governo e manten… - Antonella_O_O : RT @ultimora_pol: #Italia Cresce il pressing degli iscritti e dei deputati e senatori M5s su Giuseppe Conte per uscire dal governo e manten… - damorantonio : RT @ultimora_pol: #Italia Cresce il pressing degli iscritti e dei deputati e senatori M5s su Giuseppe Conte per uscire dal governo e manten… - lorenzo10469500 : Governo, Di Maio: 'Spettacolo indecoroso'. Pressing dei parlamentari M5s su Conte - Politica - Agenzia ANSA… -