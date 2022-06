Prende soldi da una ditta per l’operazione di una bambina: falso ispettore della Finanza nei guai (Di giovedì 30 giugno 2022) Roma – Un uomo che si spacciava per ispettore della Guardia di Finanza, è stato sorpreso a Colleferro dalle Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Roma mentre si faceva consegnare una somma di denaro, dal titolare di un’impresa, dopo aver prospettato che l’importo sarebbe servito a far fronte a un costoso intervento chirurgico all’estero della figlia di un suo collega, ovviamente inventato. I Finanzieri della locale Compagnia, dopo alcune segnalazioni, hanno avviato accertamenti per risalire all’identità dell’uomo, che è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria di Velletri per i reati di truffa e sostituzione di persona. Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 30 giugno 2022) Roma – Un uomo che si spacciava perGuardia di, è stato sorpreso a Colleferro dalle Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Roma mentre si faceva consegnare una somma di denaro, dal titolare di un’impresa, dopo aver prospettato che l’importo sarebbe servito a far fronte a un costoso intervento chirurgico all’esterofiglia di un suo collega, ovviamente inventato. I Finanzierilocale Compagnia, dopo alcune segnalazioni, hanno avviato accertamenti per risalire all’identità dell’uomo, che è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria di Velletri per i reati di truffa e sostituzione di persona. Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario ...

