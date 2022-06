Prende il via da Roma il Tim Summer Hits: sei grandi concerti in sei prime serate (Di giovedì 30 giugno 2022) Il TIM Summer Hits va in onda in Tv, in streaming e dal vivo, in tre delle piazze italiane più suggestive. Giovedì 30 giugno, in prima serata su Rai 2 e online su RaiPlay debutta la serie di concerti con i big della musica italiana e internazionale. Condotto da Andrea Delogu e Stefano De Martino, il nuovo appuntamento musicale porterà le hit dell’estate in tre città. Oltre che nelle case dei telespettatori. Le location in cui si svolgerà la manifestazione saranno piazza del Popolo a Roma (dove sono previsti tre concerti), il Portopiccolo a Trieste e Piazza Fellini a Rimini. In tutto saranno sei gli appuntamenti in prima serata. Leggi su amica (Di giovedì 30 giugno 2022) Il TIMva in onda in Tv, in streaming e dal vivo, in tre delle piazze italiane più suggestive. Giovedì 30 giugno, in prima serata su Rai 2 e online su RaiPlay debutta la serie dicon i big della musica italiana e internazionale. Condotto da Andrea Delogu e Stefano De Martino, il nuovo appuntamento musicale porterà le hit dell’estate in tre città. Oltre che nelle case dei telespettatori. Le location in cui si svolgerà la manifestazione saranno piazza del Popolo a(dove sono previsti tre), il Portopiccolo a Trieste e Piazza Fellini a Rimini. In tutto saranno sei gli appuntamenti in prima serata.

