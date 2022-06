Precari, sfruttati e sottopagati: i giovani e la via crucis del lavoro - Economia - quotidiano.net (Di giovedì 30 giugno 2022) Una manifestazione dei giovani contro la Precarietà del lavoro Roma, 30 giugno 2022 - Da un lato Francesca, la giovane ventenne di Secondigliano, che si è vista offrire 280 euro mensili per 10 ore di ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 30 giugno 2022) Una manifestazione deicontro laetà delRoma, 30 giugno 2022 - Da un lato Francesca, la giovane ventenne di Secondigliano, che si è vista offrire 280 euro mensili per 10 ore di ...

Pubblicità

erretti42 : @CarloUlivi Ma è questo il punto. Non ci votano. Sono quelli che vivono un profondo malcontento e un profondo disag… - hxc_matty : Qualcuno può spiegarle che il suo esempio non aggiunge un emerito cazzo alla discussione? Il problema non sono i gi… - Rosyfree74 : RT @Newsinunclick: In Area Vasta 5 i precari Covid a fine giugno non saranno prorogati. Solo gli “eroi” Infermieri e OSS saranno sfruttati… - Newsinunclick : In Area Vasta 5 i precari Covid a fine giugno non saranno prorogati. Solo gli “eroi” Infermieri e OSS saranno sfrut… - GaeFilangieri : @petergomezblog @fattoquotidiano Il taglio del cuneo fiscale riguarderà pochi, resteranno fuori precari e sfruttati -