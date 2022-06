Poste lancia il francobollo celebrativo per il Milan campione d’Italia (Di giovedì 30 giugno 2022) Francobolli Milan Scudetto 2021 2022 – Come già fatto per i trionfi nella Serie A del 1988, del 1992, del 1993, del 1994, del 1996, del 1999, del 2004 e del 2011, anche per la conquista dello scorso campionato Poste Italiana ha creato dei francobolli speciali per celebrare la vittoria del Milan. Infatti oggi sono Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 30 giugno 2022) FrancobolliScudetto 2021 2022 – Come già fatto per i trionfi nella Serie A del 1988, del 1992, del 1993, del 1994, del 1996, del 1999, del 2004 e del 2011, anche per la conquista dello scorso campionatoItaliana ha creato dei francobolli speciali per celebrare la vittoria del. Infatti oggi sono Calcio e Finanza.

Pubblicità

sportli26181512 : #Notizie #Onefootball Poste lancia il francobollo celebrativo per il Milan campione d’Italia: Francobolli Milan Scu… - orafinanza : Poste Italiane lancia l’OPA su Sourcesense: offerta da 4,20 euro per azione Leggi l'articolo:… - AndreaTrades : Una delle mie preferite se ne va… #PosteItaliane lancia #OPA su #Sourcesense! - TrendOnline : #PosteItaliane debutta nel settore #energia e lo fa con questa #offerta su #luce e #gas. Scopri gli sconti fino a 1… - pescaranews : #PosteItaliane lancia l'offerta su luce e gas per i dipendenti -