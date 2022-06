Pos obbligatorio per professionisti e negozianti, da oggi sanzioni per chi rifiuta carte (Di giovedì 30 giugno 2022) (Adnkronos) – Pos obbligatorio per professionisti e commercianti, da oggi 30 giugno scattano le sanzioni per quanti non consentiranno ai propri clienti di pagare con bancomat e carte di credito. Come da Decreto legge 36 del 30 aprile 2022 del Consiglio dei ministri, entrano quindi ufficialmente in vigore le disposizioni secondo le quali – in caso di mancata accettazione da parte di esercizi commerciali, imprese e professionisti dei pagamenti con bancomat e carte di credito – è prevista una sanzione amministrativa di 30 euro, aumentata del 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l’accettazione del pagamento. Ad esempio, spiega il Codacons, in caso di rifiuto di un pagamento di 100 euro tramite il Pos, il commerciante andrebbe ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 30 giugno 2022) (Adnkronos) – Pospere commercianti, da30 giugno scattano leper quanti non consentiranno ai propri clienti di pagare con bancomat edi credito. Come da Decreto legge 36 del 30 aprile 2022 del Consiglio dei ministri, entrano quindi ufficialmente in vigore le disposizioni secondo le quali – in caso di mancata accettazione da parte di esercizi commerciali, imprese edei pagamenti con bancomat edi credito – è prevista una sanzione amministrativa di 30 euro, aumentata del 4% del valore della transazione per la quale sia statata l’accettazione del pagamento. Ad esempio, spiega il Codacons, in caso di rifiuto di un pagamento di 100 euro tramite il Pos, il commerciante andrebbe ...

