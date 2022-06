Pnrr | Brunetta | “L’Italia ha conseguito i 45 obiettivi previsti per il primo semestre 2022”

Pubblicità

Funzione Pubblica

"Quando la situazione si fa calda, bisogna mantenere la testa fredda " dice Renato, ... L'Italia di Draghi ha appena raggiunto tutti i 45 obiettiviche dovevamo centrare entro il 30 giugno ......Paese si conferma tra gli Stati del gruppo di testa nell'Ue sul fronte dell'attuazione del. ... Così, in una nota, Renato, ministro per la Pubblica Amministrazione. "Voglio anche ricordare ... Pnrr, Brunetta: “Sedici mesi di riforme per rafforzare i Comuni” ROMA (ITALPRESS) – “L’Italia di Mario Draghi ha raggiunto anche tutti i 45 obiettivi del Pnrr relativi al primo semestre 2022. Con la trasmissione alla ...Il ministro della Pubblica amministrazione: serve una legge proporzionale con sbarramento Non ha paura di andare controcorrente, nemmeno ora che sembra davvero iniziata la campagna elettorale. «Quando ...