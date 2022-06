PlayStation VR2: ecco la prima foto reale del nuovo visore Sony per PS5 (Di giovedì 30 giugno 2022) L’attesa nei confronti di PlayStation VR2 è tanta, ed è dettata dalla qualità che il nuovo caschetto potrà finalmente vantare. Un primo, vero e solido VR per PlayStation 5, che Sony immetterà sul mercato nei prossimi mesi. Oggi siamo finalmente qui per vedere da vicino i suoi “connotati” nel mondo reale. PSVR 2 – 300622 www.computermagazine.itPlayStation VR2 torna a far parlare di se, dopo la presentazione di Sony, con tanto di informazioni sulle sue potenzialità. Potenzialità che andranno ben oltre al primo esperimento con PlayStation VR, uscito per PlayStation 4 e che non ha mai fatto breccia nel cuore degli appassionati. Questo per via della sua tecnologia, in certo qual senso ancora troppo acerba per essere apprezzato dalla massa. ... Leggi su computermagazine (Di giovedì 30 giugno 2022) L’attesa nei confronti diVR2 è tanta, ed è dettata dalla qualità che ilcaschetto potrà finalmente vantare. Un primo, vero e solido VR per5, cheimmetterà sul mercato nei prossimi mesi. Oggi siamo finalmente qui per vedere da vicino i suoi “connotati” nel mondo. PSVR 2 – 300622 www.computermagazine.itVR2 torna a far parlare di se, dopo la presentazione di, con tanto di informazioni sulle sue potenzialità. Potenzialità che andranno ben oltre al primo esperimento conVR, uscito per4 e che non ha mai fatto breccia nel cuore degli appassionati. Questo per via della sua tecnologia, in certo qual senso ancora troppo acerba per essere apprezzato dalla massa. ...

Pubblicità

GameXperienceIT : PlayStation VR2, svelata la prima foto reale del visore - ParliamoDiNews : PlayStation VR2 mostrato nella prima immagine? #PlayStation2VR #BitPlanetGames #30giugno - infoitscienza : PlayStation VR2 si mostra nella prima immagine dal vivo - PhoenixGamer81 : RT @CODgamesIT: ?? #PlayStation #VR2 è stato mostrato sui #social con la prima #Foto del visore per la realtà virtuale disegnato per #PS5. L… - infoitscienza : PlayStation VR2, spunta la prima foto reale del visore per PS5 -