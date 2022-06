Pioggia di reazioni WhatsApp in arrivo, ogni emoji a disposizione (Di giovedì 30 giugno 2022) Le reazioni WhatsApp stanno per aumentare decisamente in termini di numero. La novità delle reactions è stata introdotta recentemente nell’app di messaggistica per tutti gli utenti ma è stato finora possibile utilizzare solo sei soluzioni per dare un feedback ai messaggi. Gli sviluppatori del servizio stanno mettendo a disposizione di tanti beta tester la possibilità di rispondere ad un messaggio con un numero davvero notevole di reazioni, in realtà corrispondenti a tutte le emoji in uso in chat singole o di gruppo. Cosa sta cambiando L’ultima delle novità per le reazioni WhatsApp è alla portata dei tester che hanno a bordo del loro telefono le beta per Android 2.22.15.6 e 2.22.15.7 o quella per iOS 22.14.0.71. Fino a questo momento, le reactions a ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 30 giugno 2022) Lestanno per aumentare decisamente in termini di numero. La novità delle reactions è stata introdotta recentemente nell’app di messaggistica per tutti gli utenti ma è stato finora possibile utilizzare solo sei soluzioni per dare un feedback ai messaggi. Gli sviluppatori del servizio stanno mettendo adi tanti beta tester la possibilità di rispondere ad un messaggio con un numero davvero notevole di, in realtà corrispondenti a tutte lein uso in chat singole o di gruppo. Cosa sta cambiando L’ultima delle novità per leè alla portata dei tester che hanno a bordo del loro telefono le beta per Android 2.22.15.6 e 2.22.15.7 o quella per iOS 22.14.0.71. Fino a questo momento, le reactions a ...

