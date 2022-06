Pioggia di miliardi per le spese militari: la Nato si rinforza e agita la Russia (Di giovedì 30 giugno 2022) Gli alleati della Nato hanno concordato un extra di 20 miliardi di Euro in spese congiunte entro il 2030, un sostanziale aumento annuale dei bilancio dell'Alleanza. A renderlo noto sono stati partecipanti ai colloqui di Madrid citati dalla Dpa. I bilanci civili e militari dovranno essere aumentati ogni anno del 10% dal 2023 in poi, mentre il Programma di investimento per la sicurezza della Nato (NSIP), fondo per le infrastrutture, aumenterà ogni anno fino al 25%. La Nato non ha reso pubblica la spesa al vertice dei leader di Madrid a causa delle obiezioni francesi, hanno riferito alla Dpa fonti dell'Alleanza. L'altra decisione dei paesi della Nato di «aumentare gli aiuti all'Ucraina» non fa che «aggravare la situazione». A dirlo è il portavoce del Cremlino, ... Leggi su iltempo (Di giovedì 30 giugno 2022) Gli alleati dellahanno concordato un extra di 20di Euro incongiunte entro il 2030, un sostanziale aumento annuale dei bilancio dell'Alleanza. A renderlo noto sono stati partecipanti ai colloqui di Madrid citati dalla Dpa. I bilanci civili edovranno essere aumentati ogni anno del 10% dal 2023 in poi, mentre il Programma di investimento per la sicurezza della(NSIP), fondo per le infrastrutture, aumenterà ogni anno fino al 25%. Lanon ha reso pubblica la spesa al vertice dei leader di Madrid a causa delle obiezioni francesi, hanno riferito alla Dpa fonti dell'Alleanza. L'altra decisione dei paesi delladi «aumentare gli aiuti all'Ucraina» non fa che «aggravare la situazione». A dirlo è il portavoce del Cremlino, ...

