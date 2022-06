Piersilvio Berlusconi apre al ritorno di Temptation Island: «Perchè no?» (Di giovedì 30 giugno 2022) Temptation Island E’ stato il grande assente dei palinsesti estivi. Dopo anni di successi, corna e lacrime, Temptation Island ha frenato la sua corsa nella programmazione di Canale 5. Ma per la trasmissione non sarebbe stata scritta la parola fine. Lo dichiara Piersilvio Berlusconi nel corso della presentazione dei Palinsesti Mediaset (qui le novità). Pur senza sbilanciarsi, il top manager dice: “Quest’anno abbiamo deciso di sperimentare, in futuro, chi lo sa, Perchè no. Nessuno in futuro esclude ci possa essere una nuova edizione di Temptation Island. Oggi non è definito però, Perchè no, parliamo almeno della primavera inoltrata nel 2023?. Leggi su davidemaggio (Di giovedì 30 giugno 2022)E’ stato il grande assente dei palinsesti estivi. Dopo anni di successi, corna e lacrime,ha frenato la sua corsa nella programmazione di Canale 5. Ma per la trasmissione non sarebbe stata scritta la parola fine. Lo dichiaranel corso della presentazione dei Palinsesti Mediaset (qui le novità). Pur senza sbilanciarsi, il top manager dice: “Quest’anno abbiamo deciso di sperimentare, in futuro, chi lo sa,no. Nessuno in futuro esclude ci possa essere una nuova edizione di. Oggi non è definito però,no, parliamo almeno della primavera inoltrata nel 2023?.

