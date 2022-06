Piersilvio Berlusconi annuncia il ruolo di Barbara D’Urso: ecco cosa farà (Di giovedì 30 giugno 2022) Se n’è tanto discusso e ora finalmente è arrivata tutta la verità. Barbara D’Urso avrà un ruolo ben preciso nella rete Mediaset. Ad annunciarlo è lo stesso Piersilvio Berlusconi durante la presentazione dei Palinsesti Mediaset 2022/2023, avvenuta ieri sera. Le chiacchiere, le voci di corridoio, i rumor, le frecciatine, sono terminate con le sue parole. Leggi anche: Dove vedere la replica di Pomeriggio 5 Piersilvio Berlusconi il futuro di Barbara D’Urso a Mediaset: “È una signora professionista” Fine degli scherzi. Barbara D’Urso è tornata. La presentazione dei palinsesti per la stagione 2022/2023, è stata l’occasione per fare chiarezza. Piersilvio ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 30 giugno 2022) Se n’è tanto discusso e ora finalmente è arrivata tutta la verità.avrà unben preciso nella rete Mediaset. Adrlo è lo stessodurante la presentazione dei Palinsesti Mediaset 2022/2023, avvenuta ieri sera. Le chiacchiere, le voci di corridoio, i rumor, le frecciatine, sono terminate con le sue parole. Leggi anche: Dove vedere la replica di Pomeriggio 5il futuro dia Mediaset: “È una signora professionista” Fine degli scherzi.è tornata. La presentazione dei palinsesti per la stagione 2022/2023, è stata l’occasione per fare chiarezza....

Pubblicità

shareattiva : RT @tvstellare: Piersilvio Berlusconi su Barbara d'Urso: “La signora D’urso è assolutamente rinnovata per le prossime stagioni, il contratt… - tuttopuntotv : Piersilvio Berlusconi annuncia il ruolo di Barbara D’Urso: ecco cosa farà #Pomeriggio5 #LaPupaEilSecchioneShow… - barbaradurso_ : RT @tvstellare: Piersilvio Berlusconi su Barbara d'Urso: “La signora D’urso è assolutamente rinnovata per le prossime stagioni, il contratt… - tvstellare : Piersilvio Berlusconi su Barbara d'Urso: “La signora D’urso è assolutamente rinnovata per le prossime stagioni, il… - fanpage : Se lo stanno chiedendo in molti: perché Temptation Island quest'estate non andrà in onda? Lo abbiamo chiesto dirett… -