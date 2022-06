Pier Silvio Berlusconi: «Soddisfatti risultati Dazn per Publitalia» (Di giovedì 30 giugno 2022) «Siamo molto Soddisfatti dei risultati di Dazn, che sono sopra quello che ci aspettavamo il primo anno». Lo ha detto l’amministratore delegato di Mfe Pier Silvio Berlusconi. Gli ha fatto eco l’amministratore delegato di Publitalia Stefano Sala sottolineando che: «Abbiamo superato i 70 milioni di raccolta sulla Serie A, un risultato mai raggiunto nel passato Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 30 giugno 2022) «Siamo moltodeidi, che sono sopra quello che ci aspettavamo il primo anno». Lo ha detto l’amministratore delegato di Mfe. Gli ha fatto eco l’amministratore delegato diStefano Sala sottolineando che: «Abbiamo superato i 70 milioni di raccolta sulla Serie A, un risultato mai raggiunto nel passato Calcio e Finanza.

