Piazza del Papa e Piano: l'ordinanza anti alcol funziona, prorogata per tutto l'anno (Di giovedì 30 giugno 2022) ANCONA - Bene, bis. funziona l' ordinanza anti - alcol e così scatta la proroga, fino al 31 dicembre. La firma sul documento che ribadisce, per altri sei mesi, la decisione che Valeria Mancinelli ... Leggi su corriereadriatico (Di giovedì 30 giugno 2022) ANCONA - Bene, bis.l'e così scatta la proroga, fino al 31 dicembre. La firma sul documento che ribadisce, per altri sei mesi, la decisione che Valeria Mancinelli ...

Pubblicità

OfficialSSLazio : ?? La #SSLazio presenta il nuovo kit gara Mizuno per la stagione 2022-23 ?? Serata-evento a Roma il 4 luglio a Piazza… - Fedez : Questa sera dalle 18 in Piazza del Duomo concerto gratuito per raccogliere fondi in favore di @AmicidiTOG ?? dalle 1… - frankgabbani : Concerto bagnato… tour fortunato! ???? Capannori, anche con la pioggia ci siamo divertiti un sacco e abbiamo cominci… - dario39355099 : La fontana, quella che troviamo nella piazza del paese, dove c'era tutta una vita intorno; donne con i panni, bimbi… - LaSordaefelice : RT @lameduck1960: Cinquantenne si accascia e muore in mezzo alla piazza del paese. Tre anni fa sarebbe stata messa a disposizione dell'auto… -