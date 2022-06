Pianura, una telefonata anonima alla famiglia di Andrea: “Andate a cercarlo lì” (Di giovedì 30 giugno 2022) “Abbiamo ricevuto una chiamata anonima, c’hanno detto di cercare vicino alla Selva”. È quanto dichiarato da Rosaria Vicino, mamma di Andrea Covelli, il giovane scomparso ormai da 2 giorni dal quartiere di Pianura. Ad anticipare la notizia è il sito Napolitoday. Pianura, Andrea Covelli scomparso da 48 ore Oggi l’intero quartiere si è presentato all’esterno L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 30 giugno 2022) “Abbiamo ricevuto una chiamata, c’hanno detto di cercare vicinoSelva”. È quanto dichiarato da Rosaria Vicino, mamma diCovelli, il giovane scomparso ormai da 2 giorni dal quartiere di. Ad anticipare la notizia è il sito Napolitoday.Covelli scomparso da 48 ore Oggi l’intero quartiere si è presentato all’esterno L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Pubblicità

NapoliToday : #Cronaca Scomparso da 48, la madre: 'Una telefonata anonima ci ha detto dov'è' - CairoliDavide : @Ghira81 @pf9395 @CarloCalenda Anche io abito lì a qualche km e penso che per la pianura padana sarebbe una salvezz… - piinkrpa : “La strada è solo una riga di matita che trucca gli occhi alla pianura” - Daniele_V94 : Da qui il Piave entra in pianura, mantenendo comunque il suo regime alpino. Il 4º idrometro lo troviamo a Nervesa… - Daniele_V94 : Il tratto successivo è quello che più ci interessa, perché l’acqua nel tratto montano non manca. 3º idrometro a Seg… -