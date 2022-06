“Persone orribili”. Pubblica la foto del suo anello di fidanzamento, ma tutti notano quel terribile dettaglio (Di giovedì 30 giugno 2022) L’anello di fidanzamento sporco di sangue. È vero che tante donne non vedono l’ora di sfoggiare questi oggetti non appena i loro partner fanno la domanda. A testimonianza di ciò, la storia di questa ragazza che non si è nemmeno fermata neanche di fronte all’orrore del sangue. Certo, ognuno ha una sensibilità differente a riguardo, tuttavia la cosa ci sembra un tantino fuori luogo. Ma andiamo con ordine. In Uk, molti utenti dei social media sono inorriditi da questa foto dell’anello di fidanzamento in cui si vede una donna sfuggire un anello di fidanzamento. Il problema è che le sue mani sono tenute da altri mani, quelle dell’uomo si presuppone, che sono tutte sporche di sangue. L’anello di fidanzamento sporco di ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 30 giugno 2022) L’disporco di sangue. È vero che tante donne non vedono l’ora di sfoggiare questi oggetti non appena i loro partner fanno la domanda. A testimonianza di ciò, la storia di questa ragazza che non si è nemmeno fermata neanche di fronte all’orrore del sangue. Certo, ognuno ha una sensibilità differente a riguardo, tuttavia la cosa ci sembra un tantino fuori luogo. Ma andiamo con ordine. In Uk, molti utenti dei social media sono inorriditi da questadell’diin cui si vede una donna sfuggire undi. Il problema è che le sue mani sono tenute da altri mani,le dell’uomo si presuppone, che sono tutte sporche di sangue. L’disporco di ...

